خبير اقتصادي يكشف عن كارثة جديدة للبنان

وغرد هانك على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلالها: "من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع بينما بيروت تحترق".
While #Venezuela continues to hold the top spot in my world #Inflation table, #Lebanon has finally passed #Zimbabwe for 2nd place. It’s rather shocking to watch Lebanon’s politicians fiddle, while Beirut burns. pic.twitter.com/2nuEDrcDcD— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) November 23, 2020
وسجلت نسبة التضخم في لبنان حوالي 365% لتسبقه دولة فنزويلا التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً بنسبة 2133%.
أما المركز الثالث فكان من نصيب دولة زيمبابوي وتليها كل من سوريا والسودان.
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