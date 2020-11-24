خبير اقتصادي يكشف عن كارثة جديدة للبنان

كشف الخبير الاقتصادي الأمريكي، ستيف هانك، أن لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح بالمرتبة الثانية من حيث التضخم المالي في العالم.

وغرد هانك على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلالها: "من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع بينما بيروت تحترق".

While #Venezuela continues to hold the top spot in my world #Inflation table, #Lebanon has finally passed #Zimbabwe for 2nd place. It’s rather shocking to watch Lebanon’s politicians fiddle, while Beirut burns. pic.twitter.com/2nuEDrcDcD — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) November 23, 2020

وسجلت نسبة التضخم في لبنان حوالي 365% لتسبقه دولة فنزويلا التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً بنسبة 2133%.

أما المركز الثالث فكان من نصيب دولة زيمبابوي وتليها كل من سوريا والسودان.