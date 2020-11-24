سفارة السودان في القاهرة تغلق أبوابها مؤقتا

أعلنت السفارة السودانية في القاهرة أنها ستغلق أبوابها اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وأوضحت السفارة أن الإغلاق سيكون بهدف إجراء أعمال تعقيم شاملة للسفارة حفاظا على صحة المواطنين والمراجعيين والعاملين في السفارة، وحرصا منها على سلامة الجميع من الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وقالت السفارة إنها ستستأنف العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع الالتزام بالضوابط والاحترازات الصحية المتعارف عليها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

والأحد الماضي، أعلنت مصر رسميا، دخول البلاد في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأمس الإثنين، سجلت وزارة الصحة المصرية 354 إصابة جديدية بكورونا و12 حالة وفاة.

وصرحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" أن إجمالي المصابين في البلاد بلغ 113 ألفا و381 من بينهم 6560 حالة وفاة و101 ألف و981 متعاف.