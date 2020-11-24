"فتح تحقيق عاجل"... الأمن الكويتي يكتشف مفاجأة في بطون أسماك قادمة من إيران

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، أمس الاثنين، عن "العثور على مخدرات داخل شحنة أسماك قادمة من إيران إلى البلاد، وفتح تحقيق بذلك لكشف الملابسات.

وأشارت صحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن "إيرانيا تسلم عبر الشحن الجوي كمية من الأسماك وصلته من بلاده، وبعد تسلمها ومعاينتها، ساوره الشك في أمرها، لوجود فتحات في بطنها، واحتوائها على أكياس مدورة، فتوجه إلى مخفرين، حتى يخلي مسؤوليته، وبإبلاغ الأمنيين بالواقعة، أخبروه أن الأمر ليس من اختصاصهم، وعليه مراجعة الجهة المعنية".

فيديو / رجال جمارك الشحن الجوي يتمكنون من ضبط أسماك واردة من إيران وبداخلها كمية من المخدرات. pic.twitter.com/eNvMFNwecj — المجلس (@Almajlliss) November 24, 2020

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "الإيراني قصد إدارة الشحن الجوي التابعة للإدارة العامة للجمارك، وبفحص محتوى الشحنة، اتضح أنها ملغومة بمخدر الشبو، وتم تسجيل محضر، وأحيلت الكمية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات".