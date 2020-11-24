الكرملين: بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات مع السعودية بشأن الوضع حول النفط

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يخطط لإجراء اتصالات مع القيادة السعودية بشأن الوضع في أسواق النفط.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا يخطط لذلك".

وأضاف أنه لم تكن هناك اتصالات بين بوتين وقيادة السعودية حتى خلال اجتماع قمة العشرين الافتراضي الذي أجري في 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني.

ورفض بيسكوف الحديث عن موقف روسيا من اجتماع "أوبك+" القادم، واصفا هذه القضية بأنها سابقة لأوانها.

ويخطط وزراء لجنة مراقبة "أوبك +"، الذين أجلوا في اجتماع 17 نوفمبر/شرين الثاني توصية متعلقة بتخفيض إنتاج النفط في 2021، لمناقشة هذه المسألة في الأسبوعين المقبلين مع جميع الدول المشاركة في الاتفاقية.

ومن المقرر عقد مؤتمر وزاري لجميع دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 1 ديسمبر/كانون الأول، حيث سيتخذ قرار نهائي بشأن كيفية خفض الإنتاج في الأشهر الأولى من العام الجديد.