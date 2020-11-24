الأردن... الملك يفتتح أول مستشفى ميداني لمرضى كورونا... صور

افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، أول مستشفى ميداني مخصص لمصابي فيروس كورونا.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر، إن الملك افتتح المستشفى الميداني الأول في حرم مستشفى الأمير هاشم بن الحسين التابع للخدمات الطبية الملكية بمحافظة الزرقاء.

وأوضح أن المستشفى مخصص لاستقبال الحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا بهدف دعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

ولفت الديوان الملكي إلى أن المستشفى "يتسع لـ 300 سرير منها 48 سريراً للعناية الحثيثة، و12 سريراً للعناية المتوسطة جاهزة للتحويل إلى أسرة عناية حثيثة".

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يفتتح المستشفى الميداني الأول في حرم مستشفى الأمير هاشم بن الحسين بمحافظة الزرقاء، التابع للخدمات الطبية الملكية #الأردن pic.twitter.com/pES9tu1NRz — RHC (@RHCJO) November 24, 2020

من جهتها، قالت صحيفة "الرأي" الأردنية إن المستشفى الميداني أنشئ بكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين دينار (نحو 12.7 ملايين دولار).

وأضافت أن المستشفى الميداني، المقام على مساحة تبلغ 5200 متر مربع، نُفذ خلال 14 يوماً، بإشراف مباشر من مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، وجهز بجميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية اللازمة.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية بالإنابة العميد الطبيب نضال الخصاونة إنه "سيتم افتتاح مستشفيين ميدانيين آخرين تابعين للخدمات الطبية الملكية خلال أسابيع، بهدف تطوير القدرات للتعامل مع الجائحة، لتصل القدرة الاستيعابية في هذه المستشفيات الميدانية الثلاث إلى 900 سرير، منها 220 سريراً للعناية الحثيثة".

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 66 وفاة و4981 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 5996 مريضا، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 188410؛ منها 2302 وفاة، و120014 حالة تعاف.