هل تحل الحكومة الإسرائيلية… رحلة نتنياهو "المزعومة" للسعودية تتسبب في أزمة سياسية مع غانتس

كشفت قناة عبرية النقاب عن وجود خلاف عميق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بيني غانتس.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحد الأسباب الرئيسة لوجود خلافات عميقة بين نتنياهو ووزير دفاعه، غانتس، هو تسريب خبر "مزعوم" بزيارة نتنياهو إلى السعودية، ولقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان

وذكرت القناة أن هناك مشادة حامية بين نتنياهو وغانتس على خلفية قضايا وملفات أخرى مهمة، من بينها معالجة جائحة كورونا، وأنه من الممكن أن يحل الكنيست الإسرائيلي الشهر المقبل، خاصة وأن نتنياهو قد اتهم غانتس باستخدام الجيش الإسرائيلي لأغراض سياسية، فضلا عن تشكيله لجنة تحقيق خاصة في قضية "الغواصات" الألمانية، المتهم فيها نتنياهو نفسها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت أن نتنياهو أجرى زيارة للسعودية، أمس الاثنين، والتقى هناك بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وبحثا ملف التطبيع و"التهديد الإيراني".

ورفض نتنياهو تأكيد أو نفي زيارته للمملكة، قائلا: "لسنوات طويلة لم أتطرق أبدا إلى هذه الأمور، ولا أنوي البدء في ذلك الآن".

فيما نفت الرياض صحة خبر الزيارة، وغرد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ردا على تلك المسألة تحديدا: "لاحظت أن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبر مفاده أن سمو ولي العهد التقى بمسؤولين إسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى المملكة. الخبر عار عن الصحة تماما ولم يحدث اللقاء المزعوم".