لمدة 3 أيام... مصر تشهد حالة من عدم استقرار الطقس وأمطار غزيرة ورعدية

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى اعتبار من الأربعاء إلى الخميس أمطارا متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت أن بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) ستشهد أمطارا غزيرة ورعدية أحيانا، غدا الأربعاء، حسبما نقل موقع "اليوم السابع".

وفي نفس اليوم ستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية )، إضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

وخلال يوم الخميس، تتوقع الهيئة أن تكون هناك أمطارا غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (نفس المناطق المشار إليها سابقا)، على أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (نفس المناطق المشار إليها).

ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وفي يوم الجمعة، تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.