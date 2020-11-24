جونسون وولي العهد السعودي يبحثان أهمية إتاحة لقاحات كورونا في أنحاء العالم

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، أهمية إتاحة لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: "ناقشا التقدم الإيجابي الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد وإسترا زينيكا، وأهمية ضمان توفر لقاحات كورونا في شتى أرجاء العالم"، وفق وكالة "روتيرز".

ويذكر أن المفوضية الأوروبية قد وقعت خمسة عقود مع شركات مختلفة، لشراء لقاحات محتملة ضد وباء كوفيد-19، وهي شركة إسترا زينيكا، وشركة سانوفي جي إس كي، وشركة فايزر، وجونسون أند جونسون، ومؤخرا مع شركة نورفاك.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".