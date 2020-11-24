الجيش السوري يسقط طائرة تركية مسيرة في ريف الرقة

كشفت مصادر عسكرية وميدانية سورية لــ "سبوتنيك" أن إحدى دوريات الجيش العربي السوري تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة مذخرة للجيش التركي، صباح اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، في محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مستمرة في المنطقة، بين مسلحي التنظيمات "الكردية" و"التركمانية" الموالية للجيشين الأمريكي والتركي على التوالي.

وتابعت المصادر بأن المنطقة المحيطة بمواقع الجيش العربي السوري والقوات الروسية في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، تشهد اشتباكات وقصفا عنيفا متبادلا بين مسلحي التنظيمات "التركمانية" وبين مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي منذ منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، على خلفية عمليات تسلل متبادلة بين الطرفين ضمن مناطق سيطرة الآخر.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، قام بتسليم جثث 21 مسلحا إلى الجانب التركي بعد مساعٍ واتصالات للقوات الروسية المتواجدة في عين عيسى مع "قسد"، مساء اليوم (الثلاثاء 24 نوفمبر)، وذلك عند قرية "معلق" بالقرب من عين عيسى شمالي الرقة.

وأفادت مصادر أهلية في ريف الرقة لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن الفصائل "التركمانية"، مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بقصف مواقع مسلحي "قسد" في ريفي تل أبيض وعين عيسى شمالي محافظة الرقة بشكل عنيف بالأسلحة الثقيلة المنوعة، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن 27 عنصراً من الفصائل "التركمانية" قتلوا في عملية تسلل باتجاه قرية معلق بريف عين عيسى الواقعة تحت سيطرة "قسد" تحت غطاء مدفعي تركي وعبر الطائرات المسيرة بعد وقوعهم في حقل للألغام، حيث تمكنت قوات تنظيم "قسد" من سحب 21 جثة منهم، بينهم المدعو (إسماعيل العيدو) الذي كان يقود الهجوم، وهو أمير سابق في تنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى إصابة العديد من المسلحين، في حين قتل أكثر من 4 مسلحين من ميليشيات "قسد" وأصيب آخرين.

وتابعت المصادر أن القصف المتبادل بين الطرفين أدى لإصابة ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة تم إسعافهم إلى المشافي، مع تعرض شبكة نقل الطاقة الكهربائية لأضرار كبيرة جراء القصف، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن بلدة عين عيسى.

وتضم بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي نقاطاً للجيش العربي السوري وقاعدة للقوات الروسية، أنشئت عقب تفاهمات مع ميليشيات " قسد" العام الماضي.

يذكر أن القوات التركية بدأت، الخميس الفائت، بإنشاء قاعدة عسكرية على مسافة قريبة من بلدة عين عيسى شمال الرقة، وعلى مسافة تبعد نحو 2 كم شمال الطريق الدولي (M4).