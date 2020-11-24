السيسي يتحدث عن جهود مصر لتطوير لقاح مضاد لكورونا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة لم تتحدث عن لقاح كورونا المحلي حتى الآن، لحين التوصل إلى إنجاز رسمي، مضيفا أن اللقاح الحقيقي هو "الوعي".

وأضاف السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين: "مبنتكلمش فيه لحد ما ربنا يوفقنا لحاجة نقدر نعلنها بشكل رسمي. كما وعدتكم أنني صادق وأمين، العلماء يعملون على الأمر واجتهدوا للوصول إلى لقاح مناسب".

وأشار في الكلمة التي نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك"، إلى أن اللقاحات العالمية المكتشفة، يرى العلماء أنه يمكن فقط استخدامها بشكل طارئ حتى الآن، مضيفا: "هنجيب طبعا عشان يهمنا صحة المصريين، لكن بالحرص والوعي يمكن التعامل والحد من الإصابات".

وخلال كلمته، قال إن اللقاح لن يتوفر قبل منتصف العام المقبل، مضيفا:

سيتم التعاقد خلال الأيام المقبلة للحصول على حصة مصر من لقاح كورونا، وهذا أقصى ما تم التوصل إليه حتى الآن.

ودعا إلى عدم الجلوس في الأماكن المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي مع استخدام الكمامات بشكل دائم لتقليل فرص الإصابة، كما دعا الشركات والمصانع ووسائل المواصلات إلى الاستمرار في الحرص على استخدام الكمامات، داعيا رئيس الوزراء إلى العمل على طرح كميات أكبر من الكمامات على بطاقات التموين وفي المدارس والجامعات.