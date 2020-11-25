الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية قرار الرئاسية التونسية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بداية من غد الخميس وحتى 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يذكر أنه تم فرض حالة الطوارئ في تونس منذ يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي.

ومنذ ذلك التاريخ تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات، وآخرها التمديد الذي أعلن عنه اليوم ويستمر حتى تاريخ الـ25 من ديسمبر المقبل.