تسجيل
11:26 GMT25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سائقو الأجرة في لبنان يواجهون معاناة مستمرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

    سائقو الأجرة في لبنان... معاناة مستمرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

    © Sputnik . Abedal Kader Albai
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/1047304859_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_e71d0088deed1a4c36c3d5767cb30ce2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011251047305402-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    دخل لبنان عامه الثاني في الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، وكان لخسارة الليرة اللبنانية قيمتها أمام الدولار الأمريكي أثرا بالغا على كافة فئات الشعب اللبناني ومختلف القطاعات، كون الاقتصاد اللبناني مدولر وريعي غير منتج، وللعمال والأجراء اليوميين حصة كبيرة من الأزمة كقطاع النقل البري وسائقي الأجرة، فهؤلاء سياراتهم وحافلاتهم "رأس مالهم" إذا تعطلت توقف عملهم كون قطع الغيار مستوردة من الخارج والتجار يبيعونها على سعر صرف السوق السوداء.

    يقول نادر ذبيان، وهو سائق حافلة أجرة "إنني أملك الحافلة، وأحصل في اليوم على 7 أو 8 دولارات إذا كانت رزقتي جيدة".

    وعن غلاء قطع الغيار يقول ذبيان "إذا ثقب إطار الحافلة، سأركنها على جانب الطريق وأتوقف عن العمل، فأقل إطار سعره 110 دولارات، أي ما يعادل 750.000 أو 800.000 ليرة لبنانية، وللحصول على هذا المبلغ يجب أن أعمل 15 يوما دون طعام أو شراب، وأضاف أن تعطل محرك الحافلة كارثة لأن سعره يبلغ 3000 دولار".

    أقر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الإقفال العام من تاريخ 14 من الشهر الجاري تشرين الثاني إلى 30 بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تم تخفيض عدد الركاب إلى دون النصف.

    يقول السائق كفاح عماد "أملك حافلة لنقل الركاب وفي هذه الأوضاع ممنوع أن يتواجد فيها أكثر من 13 شخصاً، وإذا ملأت الحافلة بالماء بدلا عن المازوت سأكون خاسراً" متهكما في مقارنة عن ما يدفعه لقاء ما يجنيه.

    سائقو الأجرة في لبنان يواجهون معاناة مستمرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية
    © Sputnik . Abedal Kader Albai
    سائقو الأجرة في لبنان يواجهون معاناة مستمرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

    ويضيف أن قطع الغيار التي يجب تبديلها كل مدة هي "الفرامل التي أصبح سعرها 400.000 ليرة لبنانية بعدما كانت 75.000،  بالإضافة إلى الإطار الذي بلغ سعره 1000.000 ليرة، وعوضا عن قطعة الليرمون التي كان سعرها 20 دولار أي 30.000 ليرة وأصبحت 140.000، ويضيف أنه يجني 65.000 ليرة في أحسن الأحوال بعد حسم 35.000 ليرة للمازوت الذي استهلك".

    أما الحافلات المتوسطة فقد خفض عدد الركاب إلى 6، يقول السائق مصطفى عزير "إن العمل خفيف في ظل الأزمة التي نمر بها، وبصعوبة أقوم بتأمين معيشتي".

    ويضيف أنه في حال "تعطلت الحافلة عليه أن يعمل يومين لتأمين تصليحها في حال كان سعرها لا يتخطى 100.000 ليرة لبنانية، وبين مصاريف المنزل والحافلة عليك الاستدانة".

    ويقول مصطفى  "الآن في حالة الإقفال العام تم تخفيض عدد الركاب إلى 6، ويبدأ الإقفال في الساعة الخامسة بعد الظهر وبالتالي أجني 50.000 ليرة لبنانية فقط تكفي للطعام والشراب".

    يذكر أنه في تموز الماضي رفضت وزارة الاقتصاد مطلب السائقين بدعم قطع السيارات أسوةً بالسلة الغذائية وتم الاتفاق مع اتحاد قطاع النقل البري في لبنان على رفع نسبة التعرفة 50 في المئة.

    انظر أيضا:

    أول تعليق رسمي على إجلاء مستشارين عسكريين وموظفين من 4 سفارات في لبنان
    من لبنان.. عودة أكثر من 200 لاجئ إلى سوريا خلال الــ24 ساعة الأخيرة
    بالصور... ملكة جمال لبنان تظهر مفاتنها في المتحف الوطني لتشجيع السياحة
    الكلمات الدلالية:
    أزمة اقتصادية, تكسي, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موظفة في شركة Cox Co، الشركة المشغلة لمتجر متخصص في بيع أقنعة الوجه Mask.com، تعرض قناع وجه فاخر مصنوع من حوالي 330 لؤلؤة، معروض للبيع مقابل مليون ين (9640 دولار)، وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) في طوكيو، اليابان، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
    كمامات من الماس واللؤلؤ... اليابان تحارب كورونا بأسلوب فاخر
    الناتو: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الدفاع عن أوروبا بمفرده ويحتاج إلى القوات الأمريكية
    "الناتو" قلق على أوروبا
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك