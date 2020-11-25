السودان... حزب الأمة القومي يؤكد استقرار صحة الصادق المهدي

طمأن الأمين العام لحزب "الأمة" القومي السوداني، الواثق البرير، اليوم، السودانيين على استقرار صحة الإمام الصادق المهدي.

وقال البرير في تغريدة له على حسابه في "فيسبوك":

" أطمئن الأحباب والحبيبات في كل ربوع السودان باستقرار حالة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي ونتمنى له عاجل الشفاء والعودة إلى أرض الوطن، وندعو الله أن يرفع عن بلادنا الوباء والبلاء".

وناشدت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي أمس السودانيين، بأن يتضرعوا إلى الله تعالى بأن يأخذ بيد الإمام الصادق المهدي إلى تمام الشفاء ويمتعه بالصحة والعافية والشفاء لكل المرضى أجمعين. وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

الأمين العام لحزب الامة القومي الواثق البرير يطمئن السودانيين على استقرار صحة الإمام الصادق المهدي https://t.co/iygu8Z1jMj#سونا #السودان pic.twitter.com/ThdMsBvtzQ — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 25, 2020

وأشارت الإفادة اليومية للحالة الصحية لرئيس حزب "الأمة" القومي إلى استقرار حالة الامام الصادق المهدي، وهو مستمر في تلقى الرعاية الطبية تحت إشراف فريقه الطبي المتميز بمدينة الشيخ خليفة الطبية في الإمارات.