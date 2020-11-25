إجراء جديد من نتنياهو مع السلطة الفلسطينية

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، للجهات المعنية بدراسة إمكانية إغلاق المعابر مع أراضي السلطة الفلسطينية، ضمن إجراءات لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".

رام الله - سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال جلسة عقدها لبحث تشديد الإجراءات الرامية لكبح تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل وبحسب مكتبه الإعلامي: "يجب علينا تخفيف وتيرة الإصابة بالفيروس وتشديد فرض القيود في المدن الحمراء والبرتقالية من أجل منع إقامة الأعراس والقيام بتجمهرات محظورة".

وعقّب مكتب نتنياهو على طلبه إمكانية إغلاق المعابر الرابطة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بالقول: "بسبب الارتفاع الدراماتيكي الذي طرأ على عدد المصابين بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية أوعز رئيس الوزراء خلال الجلسة بالنظر في إمكانية إغلاق المعابر".

يذكر أن عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية بلغ 87838، توفي من بينهم 740 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين بالوباء في إسرائيل 330 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 2800 شخص.