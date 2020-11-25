البحرين: سفن قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل

قالت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، إن 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية استوقفت زورقين بحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما.

وأعلنت وزارة الداخلية عن حدوث الواقعة في تمام الساعة 13:00 ظهرا بالتوقيت المحلي، بتاريخ اليوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك أثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل شاركا في تمرين "المانع البحري" في شمال فشت الديبل ويحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة.

وأضافت أنه أثناء ذلك، قامت 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقالت الوزارة إن

هذا الاستيقاف يعد "تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي"، وأفادت الوزارة ان الزورقين استكملا بعد ذلك حركتهما.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

يتبع...