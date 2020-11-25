الشرطة المغربية تعتقل سيدة عذبت ابنتها بوحشية... فيديو

اعتقلت الشرطة المغربية، صباح اليوم الأربعاء، سيدة من مدينة العرائش شمالي البلاد، للتحقيق معها بخصوص فيديو تظهر فيه وهي تعذب ابنتها بوحشية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه يتم حاليا التحقيق مع الأم وزوجها الذي لم يحرك ساكنا رغم استنجاد ابنته به.

وتم تداول مقطع فيديو من قبل رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من الغضب على الأم، التي ظهرت فيه وهي تحاول إحراق طفلتها في أنفها بوساطة شوكة وضعتها على النار، عقابا على استخراجها المخاط من أنفها وتناوله.

وقامت الأم بتعذيب طفلتها أمام أشقائها الصغار، حتى يكون ذلك عبرة لهم.