بالتقادم... إسقاط عقوبة السجن 10 أعوام عن نائب كويتي سابق

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن النيابة أشارت إلى أن إسقاط العقوبة عن المتهم والسماح له بالعودة إلى الكويت لا يُسقط حق المتضرر برفع دعوى مدنية أخرى إلى المحاكم للمطالبة باسترداد حقه.
النائب العام يسقط الحكم الجزائي بحق النائب السابق جمال الكندري.. للتقادم https://t.co/Uy1vDzAg9p— الراي (@AlraiMediaGroup) November 25, 2020
ومنذ مغادرة الكندري للبلاد خاطبت السلطات الكويتية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للقبض عليه في أي دولة يتوارى فيها وتسليمه لبلاده، لتنفيذ الحكم الذي صدر بحقه بسبب إصداره شيكاً من دون رصيد بقيمة خمسة ملايين دينار.
«التقادم» يسقط عقوبة #السجن 10 سنوات عن #رجل_أعمال ونائب سابق— القبس (@alqabas) November 25, 2020
• كان هارباً في #لندن.. ولم تستطع الحكومة القبض عليه
• سيُسمح له بالعودة إلى #الكويت https://t.co/22pM7GY3gk
والتقادم هو سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لها، بمضي فترة محددة من تاريخ وقوع الجريمة، أو بدء الحق في تنفيذ عقوبتها.
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