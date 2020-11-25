بالتقادم... إسقاط عقوبة السجن 10 أعوام عن نائب كويتي سابق

أسقطت النيابة العامة في الكويت عقوبة السجن عشرة أعوام بالتقادم عن رجل الأعمال والنائب السابق جمال الكندري المتهم بإصدار شيك من دون رصيد، والذي غادر البلاد قبل عشرة أعوام إلى لندن.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن النيابة أشارت إلى أن إسقاط العقوبة عن المتهم والسماح له بالعودة إلى الكويت لا يُسقط حق المتضرر برفع دعوى مدنية أخرى إلى المحاكم للمطالبة باسترداد حقه.

النائب العام يسقط الحكم الجزائي بحق النائب السابق جمال الكندري.. للتقادم https://t.co/Uy1vDzAg9p — الراي (@AlraiMediaGroup) November 25, 2020

ومنذ مغادرة الكندري للبلاد خاطبت السلطات الكويتية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للقبض عليه في أي دولة يتوارى فيها وتسليمه لبلاده، لتنفيذ الحكم الذي صدر بحقه بسبب إصداره شيكاً من دون رصيد بقيمة خمسة ملايين دينار.

«التقادم» يسقط عقوبة #السجن 10 سنوات عن #رجل_أعمال ونائب سابق



• كان هارباً في #لندن.. ولم تستطع الحكومة القبض عليه



• سيُسمح له بالعودة إلى #الكويت https://t.co/22pM7GY3gk — القبس (@alqabas) November 25, 2020

والتقادم هو سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لها، بمضي فترة محددة من تاريخ وقوع الجريمة، أو بدء الحق في تنفيذ عقوبتها.