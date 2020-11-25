أثار تفاعلا واسعا... علاء مبارك يمدح محمد رمضان ويقدم اقتراحا لإنهاء الأزمة

علّق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، على أزمة الفنان المصري، محمد رمضان، وصورته مع مطرب إسرائيلي.

ونشر علاء تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، للرد على أزمة رمضان، مطالبا إياه بالاعتذار، موضحا أنه ممثل موهوب وله جمهور عريض.

محمد رمضان ممثل موهوب وله جمهور كبير اخطأ واعتقد دون قصد وعشان نقفل القصة دي اقترح على محمد الخروج وتقديم اعتذار يدل على ثقة بالنفس اعتذار لن يجرح كرامتك بل يجعلك كبيراً فى نظر جمهورك ومحبينك فلا تجعل الاعتذار ثقيل على نفسك بل سيعنى انك تقدر العلاقة مع الاخرين وتمنحها اهمية كبيرة — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 25, 2020

وقال علاء مبارك:

محمد رمضان ممثل موهوب وله جمهور كبير أخطأ واعتقد دون قصد، وحتى ننهي القصة، اقترح على محمد الخروج وتقديم اعتذار يدل على ثقة بالنفس.

وتابع نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك: "اعتذار لن يجرح كرامتك بل يجعلك كبيرا فى نظر جمهورك، فلا تجعل الاعتذار ثقيل على نفسك بل سيعنى أنك تقدر العلاقة مع الآخرين وتمنحها أهمية كبيرة".

هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الإسرائيلي تثير القلق او الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ احنا في سنة ٢٠٢٠. فوقوا. اصحوا. ايه النوم في العسل دا؟#محمد_رمضان pic.twitter.com/8nazgLPR1d — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 25, 2020

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أول أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

ابوس ايديك ورجليك يا علاء الا انت .. بلاش انت .. انأى بنفسك خالص عن الموضوع .. ثانيا لأ هو مش موهوب مش هنكدب الكدبة ونصدقها .. وكان يقصدها وكانت مقصودة .. وحركة التسريبات مقصودة من الاعلامي الاماراتي على فكرة واكيد جهات وراه مش عايزة فكاكة .. بدليل المكتوب ع الصورة الاولى — salma (@salma3assem) November 25, 2020

وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم، بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الإسرائيلي تثير القلق او الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ احنا في سنة ٢٠٢٠. فوقوا. اصحوا. ايه النوم في العسل دا؟#محمد_رمضان pic.twitter.com/8nazgLPR1d — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 25, 2020

ومن بين التعليقات التي وردت على تغريدة علاء مبارك، أن "ما قام به رمضان حركة مقصودة، وحركة التسريبات مقصودة من الإعلامي الإماراتي..".

وكتب آخر: "إنه لا يمكن المقارنة بين موهبة رمضان، وكل من السقار ونور الشريف وشوقي والمليجي وزكي رستم.. هل في وجه مقارنه!!!!".

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.