تحاكي الحرب على القطاع... إسرائيل تنهي مناورات عسكرية على الحدود مع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الانتهاء من إجراء مناورات عسكرية موسعة على الحدود مع غزة، تحاكي الحرب على القطاع.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أنه انتهى، اليوم الأربعاء، التمرين العسكري الموسع على الحدود مع غزة، ويهدف إلى فحص جاهزية قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لسيناريو حرب محتملة.

يعد هذا التمرين واحدًا من التدريبات المدرجة مسبقًا لعام 2020 وجاء من أجل تعزيز وتطوير جهوزية القوات لأي تصعيد في الجبهة الجنوبية pic.twitter.com/sbdOwGEP9l — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2020

وذكر أدرعي أن التمرين حاكى سيناريوهات مختلفة دفاعية وهجومية وعملياتية، وآلية التعامل معها بحرا برا وجوا، كما اختبر قدرات العمل المشترك بين الأذرع كافة.

وأشار إلى هذا التمرين يعد واحدا من التدريبات المدرجة مسبقًا لعام 2020، وجاء من أجل تعزيز وتطوير جهوزية القوات لأي تصعيد في الجبهة الجنوبية المقابلة لقطاع غزة.