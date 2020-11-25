وزير الخارجية الجزائري في نيجيريا لبحث ملفات بينها الطاقة والاستثمار

يشرع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية لنيجيريا تستغرق يومين، بدعوة من نظيره النيجيري جيفري أونياما، وذلك بحث عدد من الملفات المشتركة على رأسها الطاقة.

الجزائر - سبوتنيك. وستسمح هذه الزيارة حسب بيان للخارجية الجزائرية بتعزيز الشراكة الثنائية، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، الاستثمار والتعليم العالي، وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في العديد من القطاعات.

وستشكل هذه الزيارة أيضًا بحسب البيان "فرصة لرئيسي دبلوماسية البلدين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ومواصلة تقاليد التشاور بخصوص مواقفهما، لا سيما داخل الاتحاد الإفريقي والمحافل الدولية الأخرى".

وسيشارك بوقدوم بعد ذلك يوضح البيان" في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، المزمع عقدها في نيامي يومي 27 و 28 نوفمبر 2020".

وكان وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، قد قال، في مداخلة إذاعية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنه تم لحد الآن استخراج 50% من المخزون المكتشف من الغاز والبترول في بلاده، حسبما نقل موقع "مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي".

ومع ذلك، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن عطار قال في تصريحاته للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إن احتياطات الجزائر المؤكدة من الطاقة تكفي لضمان أمن الطاقة إلى غاية 2040، لكن يجب حسب رايه تغيير نمط استخراج الطاقة المتبع حاليا.

وأضاف الوزير أن شركة "سوناطراك" الجزائرية تواجه في الوقت الراهن ضغطا كبيرا من ناحية التوظيف، مشيرا إلى أنه ليس على قطاع الطاقة اليوم البحث عن سبل خلق وظائف جديدة بخلاف القطاعات الأخرى.