تسجيل
23:28 GMT25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    اليمن... ما العقبات التي تحول دون سيطرة "أنصار الله" على مأرب؟

    © REUTERS / ALI OWIDHA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/25/1044122514_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_c70923c2f1f4da9f60e344b38619dcaa.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011251047310297-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%9F/

    شهدت الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات اخفاقات متتالية رغم ضخامة الدعم اللوجستي من التحالف في مواجهة الحوثيين الذين يقفون الآن على أبواب أهم المحافظات الاستراتيجية الشمالية "مأرب" في ظل صراع مشتعل بين مكونات الشرعية وبينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي.. فهل يسلمها الطرفين لقوات صنعاء؟

     

    رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، الدكتور عبد الستار الشميري، قال إن الوضع العسكري لقوات الحكومة اليمنية اليوم مترهل وفي أسوأ حالاته، كما أن هناك تراجع في بعض الجبهات مثل مأرب والجوف وتقدم في جبهات أخرى وهذا هو الواقع، لكن رغم ذلك كله من المبكر أن نقول أن مأرب سوف تستسلم أو تسلم للحوثيين.

    جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن يو6 ليو 2020
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    "أنصار الله" في اليمن يعلنون استمرار عملياتهم ضد السعودية
    وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك": "دخول الحوثيين لمأرب لن يكون بالأمر الهين نظرا لأن هناك العديد من القبائل في تلك المحافظة تمتلك السلاح وهى التي تقوم بعملية الدفاع عن المحافظة، ويأتي الجيش في المرتبة الثانية".

    وتابع الشميري، إن حجم التواجد الحوثي مع امتداد جغرافية المنطقة يجعل أمر الانقضاض على مأرب وبشكل خاص مدينة مأرب عاصمة المحافظة أمرا صعبا، ورغم ذلك هناك أجزاء من المحافظة بيد الحوثيين منذ فترة، أما المناطق المهمة مثل مصافي النفط والحقول وغيرها من المناطق الاستراتيجية، ورغم ترويج الحوثيين بأنهم أقتربوا من السيطرة على مأرب، إلا أن الأمر أصعب بكثير عليهم.

    وأشار رئيس مركز جهود إلى أن الأمر ليس مستحيلا ولكن من الصعب أن يأتي في أيام معدودة بل يحتاج إلى فترة طويلة جدا، وقد حاول الحوثيون قبل ذلك حوالي 9 مرات الدخول إلى قلب المحافظة والمناطق الاستراتيجية خلال السنوات الأربع الماضية، وفي كل مرة يحرزوا تقدما ولكن يتم إعادتهم من جديد إلى نقطة الصفر.

    وأكد الشميري أن معركة مأرب هى معركة "كر وفر" نظرا لتوازن القوى فيها بين الأطراف المتحاربة سواء بعض القبائل البسيطة التي تنتمي إلى الحوثي، أو تلك القبائل الكثيرة التي تحاول الذود عن نفسها بغض النظر عن اقتناعها بالشرعية من عدمه، هناك تداخلات في مأرب في معسكر الشرعية، لكن هذا لا يجعلنا نتوقع أن مأرب على وشك السقوط بيد الحوثيين.

    من جانبه، قال القيادي بالحراك الجنوبي عبد العزيز قاسم، منذ بداية الحرب بين المكونات الجنوبية كان المستفيد الأول هم الحوثيين، وطبيعة الاستفادة كانت من المسار الخاطىء أو الفاشل الذي انتهجته دول التحالف في تلك الحرب.

    وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أن الجهود المبعثرة للتحالف والشرعية اليمنية أسهمت بشكل كبير في سيطرة الحوثيين على الكثير من المناطق، كما أن احتدام الصراع اليوم بين الانتقالي والشرعية يخدمهم أيضا في هذا التوقيت الحساس من عمر الحرب وتطلعهم للسيطرة على باقي محافظات الشمال.

    مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    مسؤول بإعلام صنعاء يكشف حقيقة المفاوضات السرية مع السعودية لوقف حرب اليمن
    وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" السبت الماضي  بأن جماعة "أنصار الله" اقتحمت معسكر ماس الاستراتيجي في مديرية مدغل شمال غربي مدينة مأرب، إثر هجوم شنته من عدة محاور دارت على إثره معارك أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

    وأضاف أن "وحدات الجيش اليمني التي كانت متمركزة في معسكر ماس انسحبت عقب اختراق مقاتلي جماعة أنصار الله خطوط دفاع المعسكر".

    وأشار إلى أن استمرار الضغط العسكري لجماعة "أنصار الله" على الجيش اليمني في مناطق باتجاه معسكر ماس، دفع القوات الحكومية، الأيام الماضية، إلى إفراغه من الآليات والعتاد الثقيل خاصة بعد سحب القوات السعودية عربات متنوعة ومدافع تابعة لها إلى معسكر تداوين شرق مدينة مأرب.

    ومن شأن سيطرة جماعة "أنصار الله" على المعسكر الاستراتيجي الذي يعد مقر قيادة المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، إرباك القوات الحكومية خاصة أنه يمثل أحد أهم خطوط الدفاع عن مدينة مأرب، وسقوطه يمهد الطريق للجماعة في التقدم باتجاه المدينة التي تضم مقر وزارة الدفاع ومعسكرات تابعة للتحالف ومنشآت نفطية وأخرى حيوية.

    وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

    وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

            

    انظر أيضا:

    مسؤول بإعلام صنعاء يكشف حقيقة المفاوضات السرية مع السعودية لوقف حرب اليمن
    "أرامكو" في مرمى النيران اليمنية... فهل تبدلت قواعد الإشتباك؟
    تغريدة أثارت ضجة... هل ينوي أردوغان التدخل في اليمن ضد السعودية
    مصدر في حكومة الإنقاذ يكشف آخر المستجدات بشأن ناقلة النفط اليمنية "صافر"
    "أنصار الله" في اليمن يعلنون استمرار عملياتهم ضد السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قبعة من تصميم الأيرلندي فيليب تريسي خلال عرض أقيم لوسائل الإعلام في معرض في متحف إرارتا للفن المعاصر في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 21 نوفمبر 2020
    القبعة علامة الذوق الرفيع... معرض لأشهر صانع قبعات عالمي في روسيا
    ترشيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجائزة نوبل للسلام
    ترشيح نتنياهو لجائزة نوبل للسلام
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك