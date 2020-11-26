بعدما أضرب عن الطعام لأكثر من 104 أيام… إسرائيل تفرج عن أسير فلسطيني

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير الفلسطيني، ماهر الأخرس، اليوم الخميس.

ذكر الموقع الإلكتروني "روتر" صباح اليوم الخميس، بأنه تم الإفراج عن ماهر الأخرس بناء على الاتفاق الذي تم مع الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، ردا على تعليقه الإضراب عن الطعام، الذي امتد لأكثر من 103 أيام.

من جانبه، قال قدورة فارس، رئيس "نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم الخميس، إنه تم الإفراج عن الأخرس الذي أضرب عن الطعام 103 أيام احتجاجا على اعتقاله الإداري، على أن يتم نقله إلى مستشفى جامعة النجاح في نابلس لتلقي العلاج بسبب الآثار التي تركها الإضراب الطويل عن الطعام عليه".

שוחרר אסיר הגא''פ מאהר אלאח'רס https://t.co/eEY331Lenq — Rotter Net (@RotterNet) November 26, 2020

وفي السادس من الشهر الجاري، تم التوصل لاتفاق بين الأخرس وبين السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه اليوم، مقابل تعليق إضرابه عن الطعام الذي كاد أن يودي بحياته.

وقال نادي الأسير ‭‭‭"‬‬‬إن الأخرس وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين بالضفة الغربية، شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من يوليو/ تموز 2020، رفضا لاعتقاله، وجرى تحويله لاحقا إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور". ‭‭‭ ‬‬‬

האסיר המינהלי מאהר אל-אחרס שוחרר לאחר 4 חודשים, במהלכם שבת רעב 103 ימים.#ماهر_الأخرس pic.twitter.com/KeSvAwEnzT — Yasser Okbi (@OkbiYasser) November 26, 2020

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرس وهو يغادر مستشفى كابلان في إسرائيل على محفة طبية.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وقال النادي "وما يزال الاحتلال يعتقل في سجونه قرابة 350 معتقلا إداريا، بينهم ثلاث أسيرات".