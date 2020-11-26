السودان يعلن الحداد 3 أيام على الصادق المهدي

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في بيان، "أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020".

أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءاً من اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠م، كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها والسفارات السودانية، حداداً على وفاة السيد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 26, 2020

وتابع "كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج، حدادا على وفاة السيد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار".

توفي زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني ورئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، في الإمارات بعد تدهور حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام سودانية بينها صحيفة "السوداني"، اليوم الخميس، خبر وفاة السياسي البارز، وذكرت "غيب الموت مساء الأربعاء زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار القيادي السوداني البارز الصادق الصديق المهدي (85) عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري".

وأوضحت الصحيفة أن المهدي قد تدهورت "حالته الصحية في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، جراء مضاعفات الفيروس".

وأكد حزب الأمة القومي السوداني نبأ وفاة زعيمه الصادق المهدي، الذي كان آخر رئيس وزراء منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد قبل الإطاحة به بواسطة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1989.