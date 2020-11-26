بعد إقلاع أول طائرة اليوم... بدء الرحلات التجارية بين الإمارات وإسرائيل

أطلقت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، صباح اليوم الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الشركة الإماراتية أطلقت اليوم أولى رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وسيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في استقبالها.

أول رحلة تجارية تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية 🇦🇪 تمر الآن عبر الأجواء السعودية 🇸🇦 في طريقها إلى إسرائيل 🇮🇱. ما أجمل السلام pic.twitter.com/SP2lD7DsDM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 26, 2020

وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها عبر "تويتر"، أن رحلة "فلاي دبي" مرت عبر الأجواء السعودية وهي في طريقها إلى إسرائيل.

ونشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن غوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية بلاده.

رئيس الوزراء نتنياهو سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن غوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية وهي @flydubai إلى إسرائيل. هذه هي ثمار السلام.



أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين في إسرائيل! بيتنا بيتكم. pic.twitter.com/ZqYevriTnC — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2020

وقال غندلمان:

هذه هي ثمار السلام. أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين في إسرائيل! بيتنا بيتكم.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.