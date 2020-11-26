رئيس الإمارات: الاتفاق مع إسرائيل يحقق الرخاء للمنطقة

وجاءت تصريحات الشيخ خليفة بن زايد خلال كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي لبلاده.

وأكد الرئيس الإماراتي أن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة جعلت أمنها واستقرارها جزءاً من الأمن والاستقرار الدوليين، وكان على بلاده أن تكيف دائما سياستها مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار الإمارات والمنطقة، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار.

وتابع خليفة بن زايد:

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ظهر اليوم الخميس، عن الرئيس الإماراتي أن أداء بلاده في مواجهة جائحة كورونا كان نموذجيا وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز.

وأشار إلى تقديم الإمارات مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مائة دولة في العالم، فضلا عن مسيرة بلاده قدما في برنامج الطاقة النووية السلمية، والبدء بتشغيل مفاعلات محطة براكة، والبرنامج الفضائي بإطلاق "مسبار الأمل " نحو المريخ.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق السلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.