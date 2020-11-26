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    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من تفشي "كورونا"

    © Sputnik . Leen Hamdan
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    حال المشافي اليوم مثل حالتها في بداية الموجة الأولى لفيروس كورونا، إذ كانت أعداد الحالات مقبولة لكن بعدها تفاقم الوضع. بهذه الكلمات يصف د. عمار شقير، أحد أعضاء منصة الصحة السورية، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك"، وضع المشافي في الفترة الحالية.

    الدكتور عمار شأنه شأن الكثيرين من الأطباء السوريين، الذين بدؤوا ببث رسائلهم التحذيرية حول ازدياد أعداد حالات الإصابة بفايروس كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة خلال الذروة القادمة لانتشار الفايروس والتي تنتظرها البلاد.

    وأعلنت وزارة الصحة السورية أمس رقما قياسيا من إصابات ووفيات كورونا اليومية، بواقع 90 إصابة جديدة و6 وفيات، لتصل حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 7459 شفيت منها 3271 وتوفيت 391 حالة.

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا
    © Sputnik . Leen Hamdan
    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

    من جهته، أعلن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن سوريا لم تدخل مرحلة الذروة الجديدة من كورونا، مشيراً إلى أن أعداد الإصابات ما تزال تحت السيطرة، فيما بين مدير مشفى المجتهد أحد أهم مشافي العاصمة السورية  الدكتور أحمد عباس، أن إجمالي الإصابات لمرضى كورونا لم تصل حتى الآن إلى الربع من أعداد الإصابات التي سجلتها البلاد خلال الذروة السابقة لانتشار الفيروس، موضحاً أن الزيادة الحالية بأعداد المراجعين المشتبه إصابتهم تتراوح بين 10-15%.

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا
    © Sputnik . Leen Hamdan
    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

    الفرق التطوعية تتأهب

    خلال الموجة السابقة للفيروس كان المجتمع الأهلي، ممثلاً بالفرق التطوعية، رديفا هاما للقطاع الصحي في سورية، فعندما امتلأت المشافي توجه المرضى إلى أرقام الجمعيات لطلب المساعدة بمختلف أشكالها من استشارات طبية ومعاينات منزلية، وصولاً إلى اسطوانات الأوكسجين، وبتضافر جهود وزارة الصحة والفرق التطوعية، تجاوزت البلاد الموجة الأولى من الفيروس بخسائر لم تكن قليلة.

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا
    © Sputnik . Leen Hamdan
    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

    ومع بداية التحذيرات من الموجة الجديدة لانتشار الفايروس، باشرت فرق المجتمع الأهلي بالتأهب للمستقبل القريب، إذ يقول مدير جمعية ساعد التطوعية عصام حبال إن "الموجة الثانية بدأت والطلب على اسطوانات الأوكسجين زاد، لكن الجانب الإيجابي في هذه المرحلة أن الفرق التي كانت تعمل في المرحلة السابقة أصبح لديها خبرة في التعامل مع الأزمة"، مضيفاً أن عدد كبير من هذه الفرق شبكت مع بعضها من أجل مساعدة الناس بأي طريقة للحد من المرض.

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا
    © Sputnik . Leen Hamdan
    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

    وأشار حبال خلال حديثه لـ "سبوتنيك" إلى أن الخوف الأكبر ليس من الفيروس إنما من اعتياد الناس على المرض وتفاعلهم معه.

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا
    © Sputnik . Leen Hamdan
    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

    محاربة أخطاء مواقع التواصل الاجتماعي.. بالمعلومة!

    الدكتور عمار شقير أوضح لـ "سبوتنيك" أن مواقع التواصل الاجتماعي هي المكان الأمثل لتبادل الأخطاء والمعلومات المغلوطة المتعلقة بكورونا، والتي تؤذي أفراد المجتمع بشكل كبير، ولهذا السبب عملت منصة الصحة السورية "ميدوز" منذ نشوء الفايروس وحتى اللحظة على نشر المعلومات الصحيحة وتصحيح الخاطئة قدر المستطاع.

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا
    © Sputnik . Leen Hamdan
    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

    السبب ذاته دفع مجموعة من الأطباء السوريين إلى إنشاء فريق "كوفيد بالعربي"، إذ يتحدث مدير الفريق الطبي  الدكتور حارث النهر لـ "سبوتنيك" أن بداية الفريق كانت بنشر المعلومات الموثوقة عن الفايروس والتوسع فيما بعد في الحديث عن كورونا وعدة أمراض أخرى ذات صلة، إضافة إلى عدّة نشاطات على الأرض يقوم بها كل من الفريقين للحد من انتشار الفيروس وتخفيف الحمل على المشافي باللجوء للمراجعات المنزلية والاستشارات الهاتفية.

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا
    © Sputnik . Leen Hamdan
    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

    يُذكر أن بداية ظهور فيروس كورونا في سوريا، كان بإعلان وزير الصحة السابق نزار يازجي عن أول إصابة بتاريخ 10 آذار- 2020، وتلاها ارتفاع بأعداد الحالات، بينما عاشت البلاد الذروة الحقيقية الأولى للفايروس في شهري نيسان وأيار فشهدت تلك الفترة حزمة من الإجراءات الحكومية للتصدي لخطر كورونا.

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا
    © Sputnik . Leen Hamdan
    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

    انظر أيضا:

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    العالم العربي, فيروس كورونا, سوريا
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