محمد بن راشد يكشف أحد أسرار "تفوق" الإمارات

افتتح حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم الخميس، دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي عن طريق الاتصال المرئي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام)، بأن حاكم دبي (يشغل أيضا منصبي نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء)، افتتح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس نيابة عن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال محمد بن راشد في كلمة الافتتاح مخاطبا أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: "أنا واثق أنكم ستواكبون بإيجابية مسيرة نهضتنا وطموحات شعبنا وأدعوكم لتعزيز التواصل مع أبناء وبنات وطننا والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم ومطالبهم .. أرجو لكم التوفيق"، بحسب المصدر ذاته.

وعبر حسابه على "تويتر" وجه حاكم دبي رسالة لأعضاء المجلس قائلاً: "افتتحنا اليوم بحمدالله دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي.. رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين.. وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا".

افتتحنا اليوم بحمدالله دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي .. رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين .. وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا.. pic.twitter.com/fw7XM3DrLs — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 26, 2020

والمجلس الوطني الاتحادي يعرف بالسلطة التشريعية للإمارات العربية المتحدة، إلا أن صلاحياته لا تزال استشارية، وللمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر.

ويتكون المجلس من 40 مقعداً يتوزعون على إمارات البلاد السبع، ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، يتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة بينما يتم تعيين النصف الآخر.

وتتمثل اختصاصات المجلس في مناقشة "مشروعات التعديلات الدستورية" و"مشروعات القوانين الاتحادية" و"مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية" وإبداء الرأي في "المعاهدات والاتفاقيات الدولية".