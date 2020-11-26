ملك البحرين يتلقى رسالة من نتنياهو

تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، رسالة من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأكدت وكالة أنباء البحرين "بنا"، ظهر اليوم الخميس، أن الملك حمد بن عيسى تلقى برقية تعزية ومواساة من نتنياهو، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الأسبق.

جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء اسرائيلhttps://t.co/fIt28YeFGM pic.twitter.com/IGPIrZvHRl — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 26, 2020

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت أول أمس، الثلاثاء، أن نتنياهو سيتوجه إلى البحرين، في أول زيارة علنية في تاريخ بلاده لدولة خليجية، وبعدها بيوم واحد، تم تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى.

ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.