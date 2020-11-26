خبير: دول الخليج قد تتحاور مع إيران عبر وساطات

قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد أصفهاني، إن إيران تعتبر وجود إسرائيل في منطقة الخليج بمثابة تهديد لها.

وأوضح لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الخميس، أن إيران ستتجاوز هذه النقطة إذا شعرت بأن العلاقات الإسرائيلية الخليجية هي مجرد ورقة انتخابية فشل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تحقيقها، وأنها لم تتحول إلي حدث استراتيجي.

وأكد أصفهاني أن التوجه العام للإدارة الأمريكية الجديدة، بزعامة جو بايدن، هو إحداث تغيير في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وإجراء حوار مع طهران، الأمر الذي سينعكس على العلاقات الإيرانية مع دول الخليج.

وتوقع الكاتب أن "دول الخليج قد تتحاور مع إيران عبر وساطات، ولكن بعد معرفة التوجه الأمريكي نحو إيران نفسها.