حاكم دبي يوجه بالعفو عن 472 سجينا من جنسيات مختلفة

بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، وجّه حاكم دبي بالعفو عن 472 سجينا من جنسيات مختلفة

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام) عن عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن الأمر الصادر عن حاكم دبي يأتي انطلاقاً من حرصه على إتاحة الفرصة في مثل هذه المناسبات الوطنية أمام المحكومين المشمولين بالعفو للعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، والانخراط مرة أخرى في المجتمع.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا "لتمكينهم (المحكومين) من استئناف حياتهم كأفراد نافعين لأنفسهم ولأسرهم ومن ثم للمجتمع، إعلاءً لمبدأ التسامح الذي يشكل أحد المبادئ الراسخة التي قام عليها أساس دولة الاتحاد، ويمثل أحد الضمانات التي تحفظ على النسيج المجتمعي تلاحمه وتماسكه".

وأوضح أن النيابة العامة بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن، لتمكين المُفرج عنهم من بدء مرحلة جديدة من حياتهم كأفراد يحترمون القانون ويراعون أحكامه ويبتعدون عن اقتراف ما من شأنه أن يقودهم مرة أخرى إلى مخالفتها"، وفق قوله.

ويوافق اليوم الوطني للإمارات الثاني من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وتحتفل فيه البلاد بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.