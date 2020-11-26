وسط معارك محتدمة مع "أنصار الله"... تعليمات من نائب الرئيس اليمني إلى محافظ مأرب

كشفت تقارير صحفية يمنية عن توجيه نائب الرئيس اليمني، الفريق ركن علي محسن الأحمر، تعليمات إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وسط معارك محتدمة مع "أنصار الله".

وأشارت صحيفة "الصحوة نت" اليمنية إلى أن نائب الرئيس اليمني، أجرى اتصالا هاتفيا مع محافظ مأرب للإطلاع على سير ومستجدات المعارك.

ووجه الأحمر تعليمات إلى العرادة بـ"ضرورة الصمود واستكمال الملاحم التي يسطرها أبطال الجيش اليمني، في سبيل استعادة الدولة وحماية الجمهورية ودحر ميليشيا الحوثي"، بحسب قوله.

وأشاد نائب الرئيس اليمني بالثبات الأسطوري لأبطال الجيش على مختلف الجبهات في مأرب ومختلف المحافظات.

وقال الأحمر في الاتصال الهاتفي إن "استمرار الميليشيات الانقلابية (الحوثيين) في هجماتها الإرهابية بالزوارق المفخخة والصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه خطوط الملاحة الدولية والمدن اليمنية والاشقاء في المملكة العربية السعودية، في حوادث متكررة تُثبت تبعية هذه الجماعة للنظام الإيراني".

وتابع بقوله "يضرب الحوثيون عرض الحائط كل الجهود والمبادرات الرامية للسلام، والشعب اليمني كله يستنكر هذه الهجمات الإرهابية، والتي كان آخرها استهداف محطة توزيع منتجات بترولية في جدة".

وأكمل الأحمر قائلا "الشعب اليمني والأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية يخوضون معركة المصير الواحد ضد إيران وميليشياتها".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.