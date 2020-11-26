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    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني

    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني

    © Sputnik . Mohamed Damour
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    عبر لوحات فن تشكيلي ومنتجاتٍ يدويّة وتراثيّة، شاركَ نزلاء سجن دمشق المركزي بفعالية أيام الثقافة السورية التي أطلقتها وزارة الثقافة قبل أيام في العاصمة دمشق تحت شعار "ثقافتي هويتي".

    وشهد بهو سجن دمشق المركزي، الأربعاء، حفل افتتاح معرض لوحات فن تشكيلي وأعمال يدويّة وتراثيّة أبدعتها أياد نزلاء ونزيلات السجن، وذلك بحضور وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، كما تم افتتاح قسم جديد في مكتبة السجن.

    وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح أوضحت لـ "سبوتنيك" أن ما شاهدته في المعرض من أعمال يدويّة ولوحات فنيّة كان مثيراً للإعجاب، مشيدةً بالإتقان العالي والمهارة الموجودة في هذه القطع التي أنجزها نزلاء ونزيلات السجن بعد اكتسابهم الخبرات خلال فترة وجودهم في السجن.

    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني
    © Sputnik . Mohamed Damour
    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني

    الوزيرة السورية عبّرت عن دعمها الكامل لنزلاءِ السجن، مشيرةً إلى أن وزارتها على استعداد لتلبية كل متطلبات نزلاء السجن الثقافية، وأضافت: "سنفرد للنزلاء في مراكزنا الثقافية أقساماً لعرضِ وبيع منتجاتهم، وسنفرد لهم حيزاً في خان أسعد باشا في دمشق القديمة مع شيوخ الكار للترويج لهذه المنتجات".

    يعتبر سجن دمشق المركزي (عدرا) هو أحد أهم وأكبر السجون الموجودة في سوريا، حيث يتبعُ مباشرة لوزارة الداخلية التي تشرف عليه، ويحتوي على أربعة عشر جناحاً موزعة حسب أنواع الجرائم.

    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني
    © Sputnik . Mohamed Damour
    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني

    "حاولت استغلال وقتي بتعلم مهنة صناعة الخزفيات، وقدم السجن كل الظروف الملائمة حتى أستطيع التعلم، وبالفعل اليوم بدأت أُنجز وأُبدع في صناعة الخزفيات" يتحدثُ السجين باسل الطفيلة لـ "سبوتنيك" عن مشاركته في معرضِ المهن اليدويّة، معبراً فرحته بمستوى المهارة العالي الذي وصل إليه في هذه الحرفة، ويضيف "الفكر المبدع كان دائماً موجود لدي، واليوم وخلال السنتين التي قضيتهما في السجن استطعت توظيفه في المكان الصحيح لأُنتج هذا التّحف الفنيّة".

    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني
    © Sputnik . Mohamed Damour
    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني

    النزيل أحمد ريمي الذي يقضي محكوميته داخل سجن دمشق المركزي، شاركَ هو الآخر في المعرض بعددٍ من لوحات الفن التّشكيلي حيث تمكن من استغلال وقته في السجن بتطوير موهبته القديمة، يقول لـ "سبوتنيك" إن "موهبة الرسم موجودة لدي قبل دخولي السجن، وهنا قمتُ بتميتها بمساعدة القائمين على السجن حيث عملوا على تشجيعي لتطويرها وساعدوني على تأمين كافة المستلزمات، وأصبحت أقضي معظم وقتي في الرسم والتخطيط، حيث تعلمت إلى جانب الرسم فن زخرفة الخطوط التي لم يكن لدي أي خبرة فيها سابقاً".

    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني
    © Sputnik . Mohamed Damour
    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني

    ويصلُ عدد النزلاء من المحكومين في سجن دمشق المركزي بحسب الإحصاءات الرسميّة إلى 6900 سجين (6500 من الذكور، 400 من الإناث)، ويأتي ذلك بعد انخفاض أعداد النزلاء داخل السجن إلى النصف بموجب مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، بينما وصلت نسبة الذين حصلوا على شهادة أو من تعلّم مهنة في السجن ما بين 30 إلى 40 بالمئة من عدد النزلاء.

    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني
    © Sputnik . Mohamed Damour
    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني

    "عندما يدخل المحكوم إلى السجن ننسى جرمه ويتم التعامل معه بمنتهى الإنسانية، له حقوق وعليه واجبات"، هكذا وصف مدير إدارة السجون في سوريا العميد عبدو كرم حال السجون السورية لـ "سبوتنيك"، وتابع بالقول "اليوم الفعالية التي ترعاها وزارة الثقافة تحت عنوان (ثقافتي هويتي)، هي تعبّر بشكلٍ أو بأخر عن هويّة السجن وهويّة السجين، فالسجن هو مكان للتأهيل والإصلاح، حيث يجري تأهيل السجين على عدّة صعد علمية وثقافية ومهنية واجتماعية ومسلكية وخدمية"، مؤكداً أن الغاية من كل ذلك هو أن يخرج السجين إلى المجتمع مجدداً وبأسرع وقت، ليمارس دوره كعنصر فاعل وإيجابي في أسرته ووطنه.

    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني
    © Sputnik . Mohamed Damour
    نزلاء أكبر سجن في سوريا يحتفلون بعيد الثقافة الوطني

    وكانت احتضنت العاصمة السورية الإثنين الماضي، انطلاق فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية التي نظمتها وزارة الثقافة بمناسبة الذكرى الـ 62 لتأسيسها تحت عنوان (ثقافتي.. هويتي) في دار الأسد للثقافة والفنون، حيث شملت أكثر من 90 نشاطا متنوعاً في المجالات الفنية والسينمائية والمسرحية والفكرية والتراثية واستمرت حتى اليوم الخميس وذلك بمختلف المحافظات السورية.

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