الأردن يعلن عن قبض سلطات رومانيا على المشتبه الرئيسي في جريمة قتل مواطنه

أعلن الأردن، اليوم الخميس، أن السلطات الرومانية ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الشاب الأردني نبيل خليل خشان والذي قضى غدرا في رومانيا منذ يومين.

وقال السفير الأردني في رومانيا سفيان القضاة في تغريدة له عبر "تويتر": "بحمد الله، ألقت السلطات الرومانية القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الشاب الاردني نبيل خليل خشان والذي قضى غدرا هنا منذ يومين. السفارة تتابع مع السلطات الرومانية التحقيقات بهذا الجريمة حيث تبين ان القاتل من جنسية ثالثة. كل الشكر للسلطات الرومانية على اهتمامها بهذه القضية".

بحمد الله، القت السلطات الرومانية القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الشاب الاردني نبيل خليل خشان والذي قضى غدرا هنا منذ يومين. السفارة تتابع مع السلطات الرومانية التحقيقات بهذا الجريمة حيث تبين ان القاتل من جنسية ثالثة. كل الشكر للسلطات الرومانية على اهتمامها بهذه القضية pic.twitter.com/7oHcNSsEyj — Sufyan Qudah سفيان القضاة (@Squdah) November 26, 2020

وكانت الجالية العربية في رومانيا نشرت عن مقتل أردني هناك طعنا نتيجة خلاف مع مواطن تركي، حسبما أفاد موقع "عمون" الإخباري الأردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، يوم الثلاثاء، إن الوزارة تبلغت بوفاة مواطن أردني في رومانيا.

وأضاف الفايز أن

عائلة المواطن الأردني بلغت الوزارة بوفاة الشاب وترغب بالذهاب لرومانيا لحضور تشييع جثمانه.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت السفارة الرومانية برغبة العائلة بالسفر، وتم الطلب منهم تزويدهم بتعهد من السفارة الأردنية في بوخارست.