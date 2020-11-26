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    الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلتقي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أنقرة، تركيا، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

    "علاقات ودية متينة"... لقاء بين أمير قطر والرئيس التركي... هذه تفاصيله

    © REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
    العالم العربي
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    علّق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

    وغرد أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أجريت مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية، واتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية".

    من جانبه، رد الرئيس التركي على تغريدة أمير قطر، قائلا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أجرينا اليوم لقاءً بنّاء مع أخي العزيز أمير قطر الشيخ تميم والوفد المرافق له ووقعنا عددا من الاتفاقيات. وسنواصل تعزيز تضامننا في كافة المجالات مع الشعب القطري الشقيق الذي تربطنا به علاقات ودية متينة".

    ​وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الخميس، فقد شهد أمير قطر والرئيس التركي، التوقيع على مذكرة شراء حصة من مجمع أستنيا بارك التجاري، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة هاليك التون تتعلق بالاستثمار المشترك المحتمل في مشروع "غولدن هورن"، ومذكرة شراء حصة من بورصة إسطنبول، واتفاقية بيع وشراء لميناء اورتادوغو أنطاليا بين شركة "غلوبال ليمان" وشركة "كيوتيرمينالز"، ومذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة ووزارة التجارة التركية حول نشاط التعاون والترويج المشترك في مجال المناطق الحرة.

    كما شهد أمير قطر والرئيس التركي التوقيع على الإعلان المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة المياه، وخطاب نوايا بين وزارة المالية ووزارة الخزانة والمالية التركية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات شؤون الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية، وإعلان نوايا بشأن تبادل الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية، ومحضر الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة القطرية التركية.

    كما قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال زيارته لأنقرة، بزيارة إلى مكتبة الأمة في المجمع الرئاسي، مساء اليوم الخميس، وذلك برفقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

    واطلع أمير قطر والرئيس التركي خلال الزيارة على بعض محتويات المكتبة من كتب ودوريات وحوليات وأطروحات جامعية، إضافة إلى قاعدة بيانات الكتب الإلكترونية.

    كما استمع أمير قطر والرئيس التركي إلى شرح موجز عن طرق الاستفادة من المكتبة وما توفره من خدمات بحثية وعلمية لروادها.

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    الكلمات الدلالية:
    قطر, تركيا, رجب طيب أردوغان, تميم بن حمد آل ثاني, أمير قطر
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