رياض المالكي: فلسطين مستعدة لإعادة قنوات الاتصال مع واشنطن تحت إدارة بايدن

كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن اتصالات غير مباشرة مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لافتًا إلى استعداد بلاده لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس المقبل.

جنوة- سبوتنيك. وقال المالكي في تصريحات، اليوم الخميس: "نحن نعلم أنه لم يتبق سوى أقل من شهرين لإدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، ونحن متفائلون بشأن الإدارة الجديدة في واشنطن".

وتابع: "لدينا بشكل غير مباشر اتصالات مع فريقه... وإعادة التعامل مرة أخرى مع الإدارة الجديدة في واشنطن بعد يناير/ كانون الثاني".

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن من الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف: "إذا ما اعترفت إدارة بايدن بقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، واتخذت مواقف مخالفة لإدارة ترامب، فإن القيادة ستبدأ في الوقت المناسب بتحريك الملف مرة أخرى على الساحة الدولية من خلال الجمعية العامة، واللجنة الرباعية للسلام".

وقال أبو ردينة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء: إن "التحرك سيكون على أساس موقف إدارة بايدن خلال الفترة المقبلة".‬

وتابع: "تتواصل اتصالات الرئيس محمود عباس مع زعماء العالم لعقد مؤتمر دولي للسلام يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مؤكدا أن "المواقف الدولية الرافضة للاستيطان مطمئنة".‬

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن "شعبنا متمسك بحقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ولن يحدث شيء دون رضا الشعب الفلسطيني وقيادته وبالانسجام مع الشرعية والقوانين الدوليين".‬

وجدد أبو ردينة الموقف الفلسطيني الرافض لسياسة الاستيطان غير الشرعية، معتبراً أنها تشكل "قتلاً لمبدأ حل الدولتين، وخرقاً لقرارات الشرعية، واستفزازا للفلسطينيين والعالم بأجمعه".‬