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    وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، صورة أرشيفية 2019

    رياض المالكي: فلسطين مستعدة لإعادة قنوات الاتصال مع واشنطن تحت إدارة بايدن

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
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    كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن اتصالات غير مباشرة مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لافتًا إلى استعداد بلاده لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس المقبل.

    جنوة- سبوتنيك. وقال المالكي في تصريحات، اليوم الخميس: "نحن نعلم أنه لم يتبق سوى أقل من شهرين لإدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، ونحن متفائلون بشأن الإدارة الجديدة في واشنطن".

    وتابع: "لدينا بشكل غير مباشر اتصالات مع فريقه... وإعادة التعامل مرة أخرى مع الإدارة الجديدة في واشنطن بعد يناير/ كانون الثاني".

    أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن من الصراع العربي الإسرائيلي.

    نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
    © AFP 2020 / ABBAS MOMANI
    أبو ردينة: القيادة الفلسطينية تنتظر موقف إدارة بايدن من الصراع العربي الإسرائيلي
    وقال أبو ردينة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء: إن "التحرك سيكون على أساس موقف إدارة بايدن خلال الفترة المقبلة".‬

    وأضاف: "إذا ما اعترفت إدارة بايدن بقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، واتخذت مواقف مخالفة لإدارة ترامب، فإن القيادة ستبدأ في الوقت المناسب بتحريك الملف مرة أخرى على الساحة الدولية من خلال الجمعية العامة، واللجنة الرباعية للسلام".

    وتابع: "تتواصل اتصالات الرئيس محمود عباس مع زعماء العالم لعقد مؤتمر دولي للسلام يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مؤكدا أن "المواقف الدولية الرافضة للاستيطان مطمئنة".‬

    وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن "شعبنا متمسك بحقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ولن يحدث شيء دون رضا الشعب الفلسطيني وقيادته وبالانسجام مع الشرعية والقوانين الدوليين".‬

    وجدد أبو ردينة الموقف الفلسطيني الرافض لسياسة الاستيطان غير الشرعية، معتبراً أنها تشكل "قتلاً لمبدأ حل الدولتين، وخرقاً لقرارات الشرعية، واستفزازا للفلسطينيين والعالم بأجمعه".‬

     

    انظر أيضا:

    صحيفة عبرية: بايدن يعيد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال
    دبلوماسي مصري سابق: مقاربة أمريكا لملف إيران والقضية الفلسطينية ستشهد تغيرات مع بايدن
    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, فريق, اتصالات, الخارجية الفلسطينية
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