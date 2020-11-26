بعد قرار الإمارات... البحرين توجه رسالة "دبلوماسية" إلى ملك المغرب

وجهت مملكة البحرين، رسالة عاجلة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والتي جاءت بعد فترة وجيزة من قرار الإمارات الذي حظى بتفاعل إعلامي واسع.

وتقدمت البحرين في تلك الرسالة بطلب إلى المملكة المغربية بافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون، كبرى المدن في إقليم الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، بحسب بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

أورد البيان أن الملك محمد السادس، تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتطرق الزعيمان في تلك المكالمة إلى مناقشة العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون.

وأشار الزعيمان إلى أنه سيتم تنسيق توقيت افتتاح تلك القنصلية بين وزارتي خارجية البلدين.

كما تضمن الاتصال أيضا تأكيد ملك البحرين تأييده للتدخل المغربي الناجح والحاسم لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الكركارات.

يذكر أن الإمارات كانت أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد قال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن عدد القنصليات التي افتتحت في الصحراء المغربية وصلت إلى 15 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، حيث افتتحت 6 قنصليات من غرب أفريقيا، و5 من وسط أفريقيا، و3 من جنوب أفريقيا وواحدة من الشرق، معتبرا أن هذا يؤكد الدعم الأفريقي للمغرب والاعتراف بمغربية الصحراء.

وأكد أن "ذلك يمثل ثمرة من ثمار السياسية الأفريقية التي نهجها جلالة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الأخيرة التي تأسست على المصداقية والتضامن من خلال منطق رابح رابح".