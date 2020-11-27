مراسم استقبال رسمية في مطار الخرطوم لجثمان الصادق المهدي.... صور

وصل جثمان زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني، الصادق المهدي، إلى مطار الخرطوم، اليوم، حيث كان باستقباله عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قد وجّه بإقامة جنازة رسمية للصادق المهدي الذي توفي ليلة الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مطلع الشهر الحالي. بحسب وكالة الأنباء السودانية.

تَشْيِيع البلاد بعد قليل في قبة الإمام المهدي بأمدرمان جثمان فقيد البلاد والأمة العربية والإسلامية ورئيس حزب الأمة القومي وزعيم الأنصار الصادق المهدي، بعد استقبال جثمانه صباح اليوم الجمعة بمطار الخرطوم عبر مراسم رسمية. pic.twitter.com/i4Gk9p7UmH — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) November 27, 2020

وأعلنت الحكومة السودانية، أمس، حالة الحداد العام لمدة 3 أيام، ابتداء من الخميس 26 نوفمبر 2020.

كما وجهت بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج، حدادا على وفاة الصادق المهدي.

وتوفي زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني، رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، في الإمارات بعد تدهور حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام سودانية بينها صحيفة "السوداني"، صباح أمس الخميس، خبر وفاة السياسي البارز، وذكرت "غيب الموت مساء الأربعاء زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار القيادي السوداني البارز الصادق الصديق المهدي (85) عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري".

الآن تجري مراسم استقبال جثمان الحبيب الإمام الصادق المهدي رحمه الله بمطار الخرطوم pic.twitter.com/hd9yegRGcl — Saber Turabi (@Saber_Turabi) November 27, 2020

وأوضحت الصحيفة أن المهدي قد تدهورت "حالته الصحية في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، جراء مضاعفات الفيروس".

وأكد حزب الأمة القومي السوداني نبأ وفاة زعيمه الصادق المهدي، الذي كان آخر رئيس وزراء منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد قبل الإطاحة به بواسطة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1989.