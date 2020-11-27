في زعم جديد... ليبرمان: "حماس" تطور قنابل عنقودية وطائرات مسيرة بمحركات نفاثة

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إن حركة "حماس" تطور صواريخ كروز وقنابل عنقودية وطائرات دون طيار بمحرك نفاث.

نقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء أمس الخميس، عن ليبرمان أن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، يقومان بإخفاء الحقائق عن الإسرائيليين بخصوص تطوير قدرات "حماس" القتالية في قطاع غزة.

בום

שר הביטחון לשעבר ליברמן חושף בכנסת: ״חמאס מחזיק לראשונה בטילי שיוט ופצצות מצרר. נתניהו וגנץ מסתירים זאת מהציבור באמצעות הצנזורה. מה שקורה בדרום זה הפקרת חיים של תושבי עוטף עזה” pic.twitter.com/A3yEwN7Z87 — צחי דבוש (@TsahiDaboush) November 26, 2020

وأوضح ليبرمان أن قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا، يصل بعضها حتى مدينة الخضيرة، التي تقع شمالي إسرائيل.

وعرضت القناة العبرية شريط فيديو لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، حيث يظهر تصريحه في المحضر الرسمي للجلسة على موقع الكنيست الإسرائيلي نفسه.

وأكد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، صباح اليوم الجمعة، أن غانتس ونتنياهو يخفيا عن الإسرائيليين ما تقوم به "حماس" من تصنيع لصواريخ كروز وقنابل عنقودية، وأنهما يتهربان من مساعدة مستوطني غلاف غزة.

وكرر ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الدفاع في ولاية نتنياهو الأخيرة، قوله:

اليوم في قطاع غزة يتم إنتاج صاروخين على الأقل يوميا، بعضها يصل حتى الخضيرة.