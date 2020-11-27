أفيخاي أدرعي يكشف عن حصوله على هدايا "سعودية"

يتم تداول هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنني أحمل هدايا من #السعودية أرسلت إلي مؤخرًا. وفي الحقيقة أنها تعود إلى عام 2017، ودقيق الملاحظة سيفهم ذلك، ويعي أنها محاولة هدفها #التحريض

تذكر☝️ الشائعات ينقلها الحاقدون، ويتداولها الجاهلون.. فلا تكن واحدًا منهم. pic.twitter.com/P2aN45nOEa

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2020