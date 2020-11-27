كويتيون يرقمون منازلهم بإضافة عدد الكيلومترات بينها وبين المسجد الأقصى... صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مجموعة صور لمواطنين كويتيين قاموا بترقيم منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين المسجد الأقصى في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم الجمعة، أن إحدى الصور أظهرت عنوانا لمنزل مواطن كويتي، يدعى عوض حراب الوسمي، الذي أكد فيه على أن ديوانه يبعد عن المسجد الأقصى مسافة 1244 كيلومترا.

هذه هي العروبة ...كويتي يعنون منزله ببعده عن #المسجد_الأقصى ما أجمله من عنوان ........وما أشرفه من مكان..كل التحايا لك أيها الشريف. pic.twitter.com/PsNExYck5H — dr.maysa almasrri (@DAlmasrri) November 24, 2020

وسبق لهذا المواطن الكويتي أن وضع أمام منزله خريطة فلسطين التاريخية، موضحا عليها كل المدن "المحتلة"، وفقا لرأيه. بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه ثانية من أقصى جنوب الكويت قرب الحدود السعودية pic.twitter.com/7jJyq1UoLR — أحمد العبيد (@Martyrdomseeker) November 26, 2020

وأفادت الوكالة بأن الكثير من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أشادوا بخطوة المواطن الكويتي، التي قام بها أشخاص آخرون لاحقا، معتبرين أن أهل الكويت يمثلون العروبة الحقيقية، خاصة في ظل رفضهم للتطبيع مع إسرائيل.

وكانت الإمارات والبحرين قد عقدتا اتفاقا للسلام مع إسرائيل في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.