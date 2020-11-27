كويتيون يرقمون منازلهم بإضافة عدد الكيلومترات بينها وبين المسجد الأقصى... صور

وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم الجمعة، أن إحدى الصور أظهرت عنوانا لمنزل مواطن كويتي، يدعى عوض حراب الوسمي، الذي أكد فيه على أن ديوانه يبعد عن المسجد الأقصى مسافة 1244 كيلومترا.
هذه هي العروبة ...كويتي يعنون منزله ببعده عن #المسجد_الأقصى ما أجمله من عنوان ........وما أشرفه من مكان..كل التحايا لك أيها الشريف. pic.twitter.com/PsNExYck5H— dr.maysa almasrri (@DAlmasrri) November 24, 2020
وسبق لهذا المواطن الكويتي أن وضع أمام منزله خريطة فلسطين التاريخية، موضحا عليها كل المدن "المحتلة"، وفقا لرأيه. بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه ثانية من أقصى جنوب الكويت قرب الحدود السعودية pic.twitter.com/7jJyq1UoLR— أحمد العبيد (@Martyrdomseeker) November 26, 2020
وأفادت الوكالة بأن الكثير من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أشادوا بخطوة المواطن الكويتي، التي قام بها أشخاص آخرون لاحقا، معتبرين أن أهل الكويت يمثلون العروبة الحقيقية، خاصة في ظل رفضهم للتطبيع مع إسرائيل.
كويتيّون يرقّمون منازلهم مع إضافة المسافة بينها وبين المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.#كويتيون_ضد_التطبيع#لا_للتطبيع #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/MLFhIE4OB6— 48 الإخبارية (@48nnews) November 27, 2020
وكانت الإمارات والبحرين قد عقدتا اتفاقا للسلام مع إسرائيل في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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