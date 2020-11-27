قتيلان و49 جريحا إثر اشتباكات بين متظاهرين وأتباع الصدر في العراق

أفاد مصدر طبي عراقي لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، بمقتل متظاهر وإصابة العشرات بينهم منتسبين أمنيين، إثر اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين وأتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وحسب المصدر الطبي تحفظ الكشف عن اسمه، أن متظاهرين اثنين قتيلا، وأصيب 49 آخرين، من بينهم 6 منتسبين من وزارة الداخلية نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين أتباع الصدر والمتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز ذي قار جنوبي العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر بأن القتيلين أحدهما تلقى رصاصة في الرأس فارق على أثرها الحياة، والآخر أيضا إصابته نتيجة رصاص حي، مبينا أن بقية الجرحى تراوحت إصاباتهم ما بين الرصاص الحي والجروح طعنا بالسكاكين والكسور والرضور بسبب الضرب بالعصي.

وأضاف المصدر أن 9 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي.

مواجهات بين أنصار التيار الصدري ومعتصمي ساحة الحبوبي في الناصرية تخلف 49 جريحا وقتيلا واحداً والأجهزة الأمنية تطلق النار في الهواء لتفريق الجانبين. pic.twitter.com/FC3DqURMhE — IrfaaSawtak ارفع صوتك (@IrfaaSawtak) November 27, 2020

وروى متظاهر من داخل الساحة، لـ"سبوتنيك"، قائلاً: "إن اتباع التيار الصدري أرادوا دخول الساحة لإقامة صلاة كان قد دعاهم إليها زعيمهم مقتدى الصدر، لكن المتظاهرين رفضوا دخولهم ما دفعم عناصر التيار الذين يحملون الأسلحة إلى استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية".

⭕ محافظة ذي قار .. عصر اليوم :



فيديو يوثق اتباع مقتدى الصدر وهم يحملون السلاح ويهاجمون المتظاهرين الأحرار في ساحة الحبوبي في الناصرية.#الناصرية_تقمع pic.twitter.com/PBUUnVUU5z — ʜᴜssᴇɪɴ ɴᴀssᴇʀ🇮🇶 (@Husnas98) November 27, 2020

وتحتضن ساحة الحبوبي احتاجات شعبية مستمرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى الآن، ضد البطالة والفساد المتفشي في دوائر الدولة.