قتيلان و49 جريحا إثر اشتباكات بين متظاهرين وأتباع الصدر في العراق

وحسب المصدر الطبي تحفظ الكشف عن اسمه، أن متظاهرين اثنين قتيلا، وأصيب 49 آخرين، من بينهم 6 منتسبين من وزارة الداخلية نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين أتباع الصدر والمتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز ذي قار جنوبي العاصمة بغداد.
وأفاد المصدر بأن القتيلين أحدهما تلقى رصاصة في الرأس فارق على أثرها الحياة، والآخر أيضا إصابته نتيجة رصاص حي، مبينا أن بقية الجرحى تراوحت إصاباتهم ما بين الرصاص الحي والجروح طعنا بالسكاكين والكسور والرضور بسبب الضرب بالعصي.
وأضاف المصدر أن 9 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي.
مواجهات بين أنصار التيار الصدري ومعتصمي ساحة الحبوبي في الناصرية تخلف 49 جريحا وقتيلا واحداً والأجهزة الأمنية تطلق النار في الهواء لتفريق الجانبين. pic.twitter.com/FC3DqURMhE— IrfaaSawtak ارفع صوتك (@IrfaaSawtak) November 27, 2020
وروى متظاهر من داخل الساحة، لـ"سبوتنيك"، قائلاً: "إن اتباع التيار الصدري أرادوا دخول الساحة لإقامة صلاة كان قد دعاهم إليها زعيمهم مقتدى الصدر، لكن المتظاهرين رفضوا دخولهم ما دفعم عناصر التيار الذين يحملون الأسلحة إلى استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية".
⭕ محافظة ذي قار .. عصر اليوم :— ʜᴜssᴇɪɴ ɴᴀssᴇʀ🇮🇶 (@Husnas98) November 27, 2020
فيديو يوثق اتباع مقتدى الصدر وهم يحملون السلاح ويهاجمون المتظاهرين الأحرار في ساحة الحبوبي في الناصرية.#الناصرية_تقمع pic.twitter.com/PBUUnVUU5z
وتحتضن ساحة الحبوبي احتاجات شعبية مستمرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى الآن، ضد البطالة والفساد المتفشي في دوائر الدولة.
سقوط اعداد من الجرحى من المتظاهرين بعد صدام بينهم وبين التيار الصدري ساحة الحبوبي pic.twitter.com/FjeopQl577— جمهوريه المگاريد (@zsvae) November 27, 2020
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