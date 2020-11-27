جراء انزلاق آلية عسكرية... الجيش الأردني يعلن عن مقتل اثنين من أفراده

تعرضت آلية عسكرية لحادث انزلاق نتيجة صعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف، وهي تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية من الجيش الأردني.

ووفق مصدر عسكري أردني مسؤول، فإن الحادث أدى إلى وفاة اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، وتم إجلاء الوفيات وإسعاف المصابين بواسطة طائرة إجلاء طبي إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم لهم، حسب صحيفة "عمون" الأردنية.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المتوفين، وجاء في بيان لها: "وتحسبهم عند الله سبحانه وتعالى، وتعزي ذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، لتؤكد أن الجيش العربي سيبقى درع الوطن وحصنه المنيع يقدم باستمرار أروع صور البطولة والتضحية لينعم الوطن بالأمن والاستقرار".