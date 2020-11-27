أمير قطر يعزي في وفاة الصادق المهدي

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، برقية تعزية بوفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني ورئيس وزراء السودان الأسبق، الصادق المهدي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد بعث أمير قطر ببرقية عزاء إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وفاة المهدي.

وصل جثمان زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني، الصادق المهدي، إلى مطار الخرطوم، اليوم الجمعة، إذ كان باستقباله عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قد وجّه بإقامة جنازة رسمية للصادق المهدي.

وأعلنت الحكومة السودانية حالة الحداد العام لمدة 3 أيام، ابتداء من أمس الخميس الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

كما وجهت بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج، حدادا على وفاة الصادق المهدي.

وتوفي زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني، رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، في الإمارات بعد تدهور حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وسائل إعلام سودانية بينها صحيفة "السوداني"، صباح أمس الخميس، خبر وفاة السياسي البارز، وذكرت "غيب الموت مساء الأربعاء زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار القيادي السوداني البارز الصادق الصديق المهدي (85) عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري".

وأوضحت الصحيفة أن المهدي قد تدهورت "حالته الصحية في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، جراء مضاعفات الفيروس".

وأكد حزب الأمة القومي السوداني نبأ وفاة زعيمه الصادق المهدي، الذي كان آخر رئيس وزراء منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد قبل الإطاحة به بواسطة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1989.