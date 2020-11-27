الإمارات تستقبل أول فوج سياحي إسرائيلي... فيديو

استقبلت الإمارات العربية المتحدة أول فوج سياحي إسرائيلي يصل أراضيها، بعد توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين.

وشارك حساب "إسرائيل بالعربية" الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا للفوج الأول من السائحين الإسرائيليين لدى وصوله إلى إمارة دبي الخليجية، في أول رحلة تجارية تشغلها شركة "فلاي دبي" بين إسرائيل والإمارات.

الفوج الأول من السائحين الإسرائيليين لدى وصوله إلى دبي في أول رحلة تجارية تشغلها شركة فلاي دبي بين إسرائيل والإمارات 🇦🇪🇮🇱@DXB pic.twitter.com/Qat3CsvZi4 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 27, 2020

​وأطلقت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، صباح أمس الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية ، صباح أمس الخميس، بأن الشركة الإماراتية أطلقت اليوم أولى رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وسيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في استقبالها.

وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" في تغريدة لها عبر "تويتر"، أن رحلة "فلاي دبي" مرت عبر الأجواء السعودية وهي في طريقها إلى إسرائيل.

ونشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن غوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية بلاده.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.