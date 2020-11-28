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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    السيسي من جنوب السودان: لابد من التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل سد النهضة

    © REUTERS / INQUAM PHOTOS
    العالم العربي
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    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (87)
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    أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره في جنوب السودان، سيلفا كير، اليوم السبت، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

    كما توافق الرئيسان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة الدول وتجنب الإضرار بأي طرف، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    السيسي يتوجه إلى جنوب السودان لأول مرة
    جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدت اليوم السبت في القصر الجمهوري بجوبا، بين الرئيس المصري ورئيس جنوب السودان، بحضور وفدى البلدين.

    ورحب رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، بزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى جوبا، واصفا إياها بـ"التاريخية"، إذ تعد الأولى من نوعها لجنوب السودان منذ استقلاله.

    وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الخميس، إن سد النهضة الإثيوبي الكبير سيبدأ المرحلة الأولى من توليد الطاقة في يونيو/ حزيران من عام 2021.

    جاء ذلك خلال تصريح للوزير في محاضرة ألقاها، في كلية لندن الجامعية حول تسريع تطوير الطاقة المتجددة لتلبية الوصول العالمي للطاقة، والتي حضرها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة، حسبما أفادت شبكة "فانا" الإثيوبية.

    وأعلنت القاهرة، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، الفشل في التوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.

    فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الزعيم الأفريقي ورئيس جمهورية ناميبيا الأسبق سام نيوما، على ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.

    ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا، وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه القاهرة تهديدا حيويا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (87)

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    الكلمات الدلالية:
    سد النهضة, جنوب السودان, سيلفا كير, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبدالفتاح السيسي, السيسي
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