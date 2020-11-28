القوات العراقية تضبط كدسا للعتاد من مخلفات "داعش"

تمكنت القوات العراقية، اليوم السبت، من العثور على كدس للعتاد من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بناء على معلومات إستخبارية دقيقة تفيد بوجود كدس للعتاد من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في قرية قبك التابعة إلى ناحية العياضية بقضاء تلعفر، تمكن أبطال لواء المشاة 73 الفرقة الخامسة عشرة وبعد البحث والتفتيش من العثور على الكدس وبداخله عبوات ناسفة ومساطر تفجير".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.