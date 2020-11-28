مجلس النواب الليبي يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية خلال عام

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، التزامه بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد خلال عام.

مراكش، 28 نوفمبر - سبوتنيك. وأكد البيان الختامي للاجتماع التشاوي لمجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، على الالتزام بإجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ التئام المجلس.

وجاء في البيان الختامي، اليوم السبت "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات الحوار الليبي كافة.. والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب الليبي".

وتابع "الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعمل على عودة المهجرين".