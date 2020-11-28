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    أطفال نازحين من الموصل، يلعبون بالكرة في مخيم خازر للنازحين، العراق 5 ديسمبر/ كانون الأول 2016

    إغلاق جميع مخيمات النازحين في محافظة ديالى العراقية

    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
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    أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في محافظة ديالى شرقي البلاد.

    جاء ذلك وفق ما أعلنته وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

    وقالت الوزيرة إن "محافظة ديالى باتت خالية من مخيمات النزوح بعد اغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين، عودة آخر (93) أسرة نازحة بواقع (586) شخصاً إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي المحافظة، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين".

    ذكرى إعلان داعش لخلافته في العراق
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    إغلاق مخيم للنازحين في العراق وإعادة سكانه إلى مناطقهم

    وكان المخيم المذكور تقطنه 1900 أسرة نازحة، يقدر عدد أفراها بـ 11 ألفا و400 شخص، بحسب بيان الوزيرة.

    وأكدت جابرو أنه "بعد إتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر وبالتعاون مع القوات الأمنية تم إيصالها إلى مناطق سكناها الأصلية".

    يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان قد اجتاح مدن وقرن كثيرة في ديالى صيف عام 2014، ما تسبب في نزوح نحو 80 ألف أسرة عراقية، توجه معظمها لمخيمات تم إنشاؤها في قضاء خانقين بالمحافظة.

    وبشكل عام، اضطر أكثر من 5 ملايين عراقي، للنزوح وترك منازلهم في محافظات ديالى ونينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد، وأجزاء من محافظة بابل، بسبب اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لنحو ثلث مساحة البلاد، وعاد معظم هؤلاء النازحين إلى ديارهم بعد هزيمة التنظيم.

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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    الكلمات الدلالية:
    تنظيم داعش الإرهابي, العراق
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