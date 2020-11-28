"برفع أعلام أجنبية".. مؤسسة تركية تفتتح مدرسة في محافظة إدلب السورية... صور

افتتحت مؤسسة دينية تركية تحمل اسم "وقف الديانة" مدرسة ابتدائية في شمال غربي محافظة إدلب السورية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، افتتح "وقف الديانة التركي"، مدرسة ابتدائية جديدة في ريف إدلب بسعة 1100 تلميذ.

وقف الديانة التركي يفتتح مدرسة جديدة بإدلب السوريةhttps://t.co/8eZ9iV26Qw pic.twitter.com/u7wVYFsSGu — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) November 28, 2020

وشاركت الوكالة صورة للمدرسة ويظهر في أعلى المدرسة العلم التركي وتجمع صغير لعدد من الأشخاص أثناء الافتتاح.

وتقع المدرسة في بلدة دير حسان، القريبة من الحدود السورية التركية، وستخدم حوالي 1100 تلميذ من أطفال النازحين، بحسب زعم الوكالة.

وقف الديانة التركي يفتتح مدرسة "عمار بن ياسر" في بلدة ديرحسان شمال إدلب بسوريا



قناة #درر الفضائية pic.twitter.com/hTF3vfA3IL — قناة درر الفضائية (@DorarTVChannel) November 28, 2020

وشيدت المدرسة، بحسب المصادر، بدعم من المجلس الاستشاري المنظمات الإسلامية الماليزية "ماييم".

وأشارت الوكالة التركية إلى أن "الوقف الإسلامي التركي" كان قد افتتح سابقا مدرسة تحمل "السلطان عبد الحميد الثاني" بريف إدلب وتحديا في قريبة قاح بسعة 500 طالب.