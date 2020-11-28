طهران: العراق يتصدر قائمة مستوردي السلع الإيرانية بـ 5 مليارات دولار

أعلن فرزاد بيلتن مدير عام مكتب الشئون العربية والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، أن قيمة صادرات بلاده السلعية إلى العراق بلغت 5 مليارات دولار خلال 7 أشهر.

ونقلت وكالة أنباء فارس، عن فرزاد بيلتن، اليوم السبت، أن العراق استورد 17.6 مليون طن من السلع الإيرانية خلال الفترة من 20 مارس/ آذار حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن العراق استحوذ بذلك على 27 بالمئة من صادرات البلاد، ليتفوق على الصين التي حلت في المرتبة الثانية بقائمة المستوردين.

وأوضح فرزاد بيلتن أن الصين جاءت في المرتبة الثانية، حيث استوردت 4.4 مليار دولار من السلع بنسبة 24 بالمئة، تلتها، الإمارات بـ 2.2 مليار دولار بنسبة 12 بالمئة.

وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة، حيث استوردت سلعا إيرانية بـ 1.5 مليار دولار وهو ما يعادل 8.2 بالمئة من الصادرات الإيرانية. وحلت أفغانستان في المرتبة الأخيرة بـ 1.3 مليار دولار، وهو ما يعادل 7.3 بالمئة من الصادرات الإيرانية.

وبحسب المسؤول الإيراني فإن حجم الصادرات الإيرانية للعراق سجل زيادة بنسبة 26 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2019.

وأوضح بيلتن أن أهم الصادرات الإيرانية للعراق: الغاز والكهرباء والحديد والطماطم والكاشي، والسيراميك، والبطيخ، والمكيفات المائية فضلا عن قطع غيار التوربينات البخارية، والبسكويت، والأجبان.